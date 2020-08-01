Заход с Иссык-Куля: российские летчики отработали ракетно-бомбовые удары

Заход на боевое применение экипажи выполняли с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2,5 тыс. метров. Стрельба велась авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами С-8.
Экипажи Су-25СМ российской военной базы Кант в Киргизии практикуются в нанесении ракетно-бомбового удара по огневым средствам и технике условного противника.
Заход на боевое применение экипажи выполняли с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2,5 тыс. метров. Стрельба велась авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами С-8.
США обвинили Россию и Иран в сложившейся в Сирии ситуации. Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что в то время как американцы тратят миллиарды долларов на помощь Сирии, у Москвы и Тегерана "руки в крови".
Тяжелая ракета-носитель "Протон-М" с двумя российскими спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103" стартовала с космодрома Байконур со второй попытки.
23 апреля прошла церемония инаугурации президента Абхазии Аслан Бжания, он вступил в должность главы государства.
Турнир по стритболу среди профессионалов и любителей стартовал в Сухуме 27 июля и завершился 29 июля.
Решение об открытии границы с Абхазией оперштаб по коронавирусу России принял 31 июля.
Июль в Абхазии оказался еще одним летним месяцем без туристов, в стране был сформирован новый состав Кабинета министров, российская сторона приняла решение по открытию границы с Абхазией.
По итогам заседания российского штаба по коронавирусу 31 июля было принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия.
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