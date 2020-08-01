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Заход с Иссык-Куля: российские летчики отработали ракетно-бомбовые удары

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200801/1030663418/Zakhod-s-Issyk-Kulya-rossiyskie-letchiki-otrabotali-raketno-bombovye-udary.html

Экипажи Су-25СМ российской военной базы Кант в Киргизии практикуются в нанесении ракетно-бомбового удара по огневым средствам и технике условного противника.

Заход на боевое применение экипажи выполняли с акватории озера Иссык-Куль на скорости 750 км/ч и на высоте до 2,5 тыс. метров. Стрельба велась авиационными бомбами и неуправляемыми ракетами С-8.



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