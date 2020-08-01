Дождались: Абхазия и Россия открыли границу

С 1 августа Абхазия и Россия открыли государственную границу для граждан обеих стран, справка об отсутствии коронавируса для того, чтобы попасть на территорию соседнего государства, не требуется.

С 1 августа в Абхазии сняты все ограничения на пересечение абхазо-российской границы.

Граждане России могут заезжать в страну, даже не обладая справкой об отрицательном тесте на COVID-19, беспрепятственно в Россию могут заезжать и граждане Абхазии.

Съемочная группа Sputnik отправилась на КПП "Псоу" в первый день открытия границы и стала свидетелем того, как жители республики и первые туристы отреагировали на открытие границ.