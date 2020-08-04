Бегом на Эльбрус: кадры всеармейского конкурса в Кабардино-Балкарии

Финальные испытания всеармейского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо" прошли в Кабардино-Балкарии. Команды-участницы совершили восхождение на скалы Пастухова, а также выполнили скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус.

По итогам 15 спецзаданий победу в конкурсе одержала команда Воздушно-десантных войск. Десантники показали лучший результат при прохождении таких испытаний, как индивидуальное лазание на скалодроме, лазание в связках на искусственном скальном рельефе, наведение навесной и параллельной переправы через горную реку, десантирование с совершением марш-броска, транспортировка пострадавшего, марш от Приюта-11 до скал Пастухова и скоростное восхождение с поляны Азау к вершине.

Военнослужащие горного подразделения Восточного военного округа стали вторыми, заработав к финалу 12326 баллов, а бронза досталась команде Южного военного округа, в их копилке 12197 баллов.

Награждение призеров и победителей состоится сегодня на базе центра горной подготовки и выживания "Терскол".