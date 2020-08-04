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Мощный взрыв прогремел в Бейруте, есть жертвы

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В результате мощного взрыва в районе бейрутского порта разрушено несколько домов, под завалами могут быть люди.

В результате мощного взрыва, произошедшего в столице Ливана Бейруте, есть жертвы, заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, сообщает ливанский телеканал LBC television.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Красного Креста, взрывом разрушено несколько домов.

"Много раненых, из-за стекла в первую очередь. Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами", - сказал он.

 Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов, в основном ранения осколочные.



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