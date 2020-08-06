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В Японии вспоминают жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки

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© Видео Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Абхазия
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Тысячи людей собрались в Мемориальном парке мира Хиросимы, чтобы почтить память жертв бомбардировки города американской авиацией.

75 лет назад на Хиросиму и Нагасаки ВВС США сбросили две атомные бомбы. Жертвами атаки, по скромным подсчетам, стали более 200 тысяч человек из числа мирного населения двух японских городов.

При этом многие из горожан погибли спустя годы и месяцы из-за болезней, вызванных радиацией.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ возложил венок к мемориалу и произнес речь, в которой призвал строить мир без ядерного оружия. Но с ним могут не согласиться в самих США, чья политика ничуть не изменилась за прошедшие 75 лет.

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