Эффективна и безопасна: Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса

Владимир Путин объявил о первой в мире регистрации вакцины от коронавируса. Препарат был разработан специалистами Министерства обороны России и НИЦЭМ имени Гамалеи и получил название "Спутник V".

Вакцина успешно прошла испытания на добровольцах. Участники тестирования отметили, что чувствуют себя хорошо и не заметили никаких побочных эффектов после вакцинации.

По словам медиков, у всех добровольцев выработался иммунитет к COVID-19, а сам препарат доказал свою безопасность.

Также новым российским лекарством заинтересовались во многих странах мира, сейчас ведутся переговоры о возможности тестирования и запуска препарата в производство в других государствах.

Помимо совместной разработки Министерства обороны России и Центра имени Гамалеи, созданием вакцины занимаются еще 2 российские компании - новосибирский ГНЦ ВБ "Вектор", который уже начал испытание на людях трех своих прототипов, и НИИ вакцин и сывороток из Санкт-Петербурга. Ожидается, что первые партии препаратов для массовой вакцинации россиян появятся уже к середине августа.