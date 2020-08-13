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Фейерверки против щитов: столкновения на улицах Минска

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Около 700 человек задержаны в среду в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых акциях, которые продолжаются уже несколько дней.

Митингующие закидывают силовиков арматурой и фейерверками, те в ответ применяют свето-шумовые гранаты и стреляют резиновыми пулями.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие в том числе выстраивают баррикады, милиция разгоняет их с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

 


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