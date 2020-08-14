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Помпео пригрозил России "за связь с талибами": Москва требует доказательства

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200814/1030753031/Pompeo-prigrozil-Rossii-za-svyaz-s-talibami-Moskva-trebuet-dokazatelstva.html

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит огромную цену, если подтвердится якобы ее связь с талибами.

Еще в июне авторы американской газеты The New York Times утверждали, что Москва якобы платит деньги террористам в Афганистане, чтобы те убивали американских военных. Правда, никаких конкретных фактов в заметке не было. Только голословные заявления. Да и те основаны на информации неназванных источников спецслужб.

Российский МИД назвал статью The New York фальшивкой и потребовал от США доказательств. Что американцы пытаются скрыть за громкими заявлениями и помогут ли обвинения в связях России с террористами Трампу - смотри в нашем видео.


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Госсекретарь США пригрозил России за связь с талибами. Россия требует доказательств
Помпео пригрозил России "за связь с талибами": Москва требует доказательства
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