Помпео пригрозил России "за связь с талибами": Москва требует доказательства

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит огромную цену, если подтвердится якобы ее связь с талибами.

Еще в июне авторы американской газеты The New York Times утверждали, что Москва якобы платит деньги террористам в Афганистане, чтобы те убивали американских военных. Правда, никаких конкретных фактов в заметке не было. Только голословные заявления. Да и те основаны на информации неназванных источников спецслужб.

Российский МИД назвал статью The New York фальшивкой и потребовал от США доказательств. Что американцы пытаются скрыть за громкими заявлениями и помогут ли обвинения в связях России с террористами Трампу - смотри в нашем видео.