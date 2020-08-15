В стиле 80-х: как в Гагру прибыл первый туристический ретро-поезд

Первый ретро-поезд, который будет выполнять туристические рейсы, прибыл в Гагру из Туапсе 15 августа.

Интерьер в вагоне-ресторане поезда выполнен в стиле 80-х годов прошлого века, там можно увидеть оригинальные весы "Тюмень", кроме того вагон украшает действующий самовар, напитки, стоящие в холодильниках, мороженое изготовлены в стиле того периода. При оформлении интерьера учитывалось то, как это делалось в 80-х годах.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба высоко оценил событие, которое положительно скажется на развитии туристической сферы в республике.

"Настроение у прибывших хорошее, надеюсь они получат удовольствие, посетив экскурсионные объекты Гагры и в целом республики. Значимость этого поезда сложно переоценить, потому что ежедневный туристический поезд был пущен впервые", - сказал Хишба.

Из Сочи поезд провожали также в торжественной обстановке. В церемонии запуска поезда приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, мэр города Сочи Алексей Копайгородский, начальник Абхазской железной дороги Мирон Агрба, начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Владимир Пястолов.

Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов в свою очередь отметил, что "несмотря на то, что состав выполнен в ретро-стилистике, все вагоны оснащены самым современным оборудованием. Это кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, индивидуальные розетки и USB-порты для подзарядки гаджетов. Бесперебойная работа всех систем будет обеспечиваться как в пути, так и на стоянках".

Ретро-поезд состоит из 11 вагонов – три плацкартных, три общих, два вагона-ресторана, два купейных и один штабной.