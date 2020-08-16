Отработали "заражение": учения войск РХБ защиты

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Эпизод по спецобработке батальонной тактической группы мотострелкового соединения, подвергшейся условному химическому заражению, разыграли на полигоне Прудбой.
Для выполнения задачи подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) использовали авторазливочные станции АРС-14КМ.
С помощью термодымовых машин ТДА-3 специалисты выставили приподнятую площадную аэрозольную завесу для укрытия своих войск.
После этого тактическая группа приступила к развертыванию в боевые порядки, а для скрытого перемещения были применены боковые дымовые завесы, поставленные вертолетами.