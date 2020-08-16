17:35 16 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.22
  • EUR86.41
Поиск
Видео

Отработали "заражение": учения войск РХБ защиты

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/10/1030764253.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200816/1030764291/Otrabotali-zarazhenie-ucheniya-voysk-RKhB-.html

Эпизод по спецобработке батальонной тактической группы мотострелкового соединения, подвергшейся условному химическому заражению, разыграли на полигоне Прудбой.

Для выполнения задачи подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) использовали авторазливочные станции АРС-14КМ.

С помощью термодымовых машин ТДА-3 специалисты выставили приподнятую площадную аэрозольную завесу для укрытия своих войск.

После этого тактическая группа приступила к развертыванию в боевые порядки, а для скрытого перемещения были применены боковые дымовые завесы, поставленные вертолетами.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Гореть звездой: 30 лет назад не стало Виктора Цоя
Полосатая любовь: житель села Лыхны полвека выращивает арбузы
Хроника Отечественной войны народа Абхазии
Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться