Отработали "заражение": учения войск РХБ защиты

Эпизод по спецобработке батальонной тактической группы мотострелкового соединения, подвергшейся условному химическому заражению, разыграли на полигоне Прудбой.

Для выполнения задачи подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) использовали авторазливочные станции АРС-14КМ.

С помощью термодымовых машин ТДА-3 специалисты выставили приподнятую площадную аэрозольную завесу для укрытия своих войск.

После этого тактическая группа приступила к развертыванию в боевые порядки, а для скрытого перемещения были применены боковые дымовые завесы, поставленные вертолетами.