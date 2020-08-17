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Семь дней протестов: как в Белоруссии прощались с погибшим во время акций в Минске

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На седьмой день протестов в Минске люди не расходились. В этот день прощались с погибшим в ночь на 11 августа Александром Тарайковским.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем силовики прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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