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На страже: российский истребитель снова перехватил самолет США над Черным морем

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Российские службы противовоздушной обороны обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушный объект, направлявшийся в сторону границ России.

На перехват вылетел истребитель Су-27, который приблизился на безопасное расстояние к цели, чтобы опознать ее. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушный объект как самолет радиотехнической разведки EP-3E "Ариес" ВМС США.

Су-27 сопровождал американский самолет-шпион на протяжении всего полета у российских границ. После того как "Ариес" сменил курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В Министерстве обороны отметили, что американский самолет не нарушал воздушную границу России, а полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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