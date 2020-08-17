Врагу несдобровать: двусторонние учения армий ЦВО в Оренбургской области

Работа расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" была выполнена в Оренбургской области. Военнослужащие 2-й и 41-й армий ЦВО уничтожили командный пункт и склад боеприпасов условного противника, произведя электронные пуски в ходе двусторонних учений.

В семейство ракетных комплексов "Искандер" входят "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-К" и "Искандер-Э". Основным их назначением является уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими на расстоянии до 500 километров. В военной доктрине НАТО существует термин "зона запрета доступа". Это территория, на которой намеренно создается повышенная опасность для противника, и нападение на нее способно принести колоссальный ущерб для нападающей стороны. Такие зоны считаются закрытыми к проникновению как с земли, так и с морского побережья, а также с воздушного пространства. "Искандер" совместно с системой ПВО "С-400" и береговым противокарабельным комплексом "Бастион" играют ключевую роль в концепции "зона запрета доступа".

