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США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу

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Соединенные Штаты лишились поддержки европейских союзников, когда дело коснулось иранского вопроса.

Совбез ООН не принял резолюцию Вашингтона о продлении запрета на поставки вооружения Тегерану. Американцы заручились лишь поддержкой доминиканцев. Против выступили Россия и Китай. Остальные предпочли воздержаться.

В Москве провал инициативы США уже назвали "унизительной самоизоляцией". Да и сам Вашингтон признал, что это поражение, но сдаваться все равно не собирается. Чего опасаются Штаты, что членам Совбеза ООН предложил Владимир Путин и когда Иран после 13-летнего перерыва сможет снова закупать военную технику - смотри в нашем видео.


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