Десятый день протестов: что происходит в Белоруссии

В десятый день протестов в Белоруссии акции прошли в нескольких городах. Митинги проводят не только политические оппоненты Александра Лукашенко, но и его сторонники.

В Беларуси продолжаются протесты, начавшиеся после выборов главы государства. Очередные акции прошли 18 августа.

Как отмечает Sputnik Беларусь, некоторые предприятия продолжают бастовать, а люди собираются на площади Независимости, чтобы выразить свое неодобрение курса действующей власти.

Однако митинги проводят уже не только политические оппоненты Александра Лукашенко. Его сторонники тоже собираются на площадях. Во вторник акции организовали в некоторых областных центрах.

Люди собрались и под стенами СИЗО в Минске, где содержится супруг Светланы Тихановской, вчера у него был день рождения.

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Беларуси, скончались два участника протеста.