Мастера автобронетанков: экстремальное вождение на АрМИ-2020

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Китайские военные автомобилисты испытали на себе трассу конкурса "Мастера автобронетанковой техники", который стартует в эти выходные в учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в Острогожске.
Перед первыми заездами иностранных команд российские военные водители показали участникам порядок и способы прохождения трассы, включающей такие препятствия, как косогор, змейка, холм, овраг, противотанковый ров, колейный мост, земляной серпантин, стерня, пахота, зыбучий песок, грязевое болото и брод.
Особое внимание уделяется экстремальному вождению многоосных автомобилей задним ходом. В международном этапе конкурса "Мастера автобронетанковой техники" АрМИ-2020 участвуют команды из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.