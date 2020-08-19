18:54 19 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.24
  • EUR87.40
Поиск
Видео

Мастера автобронетанков: экстремальное вождение на АрМИ-2020

Получить короткую ссылку
19 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/13/1030785400.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200819/1030787974/Mastera-avtobronetankov-ekstremalnoe-vozhdenie-na-ArMI-2020.html

Китайские военные автомобилисты испытали на себе трассу конкурса "Мастера автобронетанковой техники", который стартует в эти выходные в учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы в Острогожске.

Перед первыми заездами иностранных команд российские военные водители показали участникам порядок и способы прохождения трассы, включающей такие препятствия, как косогор, змейка, холм, овраг, противотанковый ров, колейный мост, земляной серпантин, стерня, пахота, зыбучий песок, грязевое болото и брод.

Особое внимание уделяется экстремальному вождению многоосных автомобилей задним ходом. В международном этапе конкурса "Мастера автобронетанковой техники" АрМИ-2020 участвуют команды из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Когда вода стала черной: самые крупные разливы топлива в истории стран
Мастера автобронетанков: экстремальное вождение на АрМИ-2020
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться