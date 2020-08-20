Перехват истребителями ВВС Японии российских Ту-95МС

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

По информации Минобороны России, на некоторых участках маршрута Ту-95МС сопровождали истребители ВВС Японии. В ведомстве отметили, что все полеты российских военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Летчики Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Как отмечают в Минобороны, все полеты проходят "в строгом соответствии с международными правилами".