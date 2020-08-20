Дым столбом: пожар на пустырях в Сухуме

Днем 20 августа в Сухуме произошел пожар - загорелись заросли в окрестностях района "Маяк" в Сухуме. Информацию об этом Sputnik сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.
Замглавы МЧС также отметил, что домам, расположенным в этом районе опасность не угрожает. По его словам, площадь пожара небольшая, однако горючего материала в этой местности много.
Чтобы потушить возгорание на место выехали четыре пожарные машины МЧС Абхазии. Спустя несколько часов, пожар удалось локализовать, сотрудники МЧС продолжают работу чтобы окончательно потушить пожар.
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