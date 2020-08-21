18:13 21 Августа 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.10
  • EUR87.73
Поиск
Видео

Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020"

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik на русском
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/15/1030799703.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200821/1030799786/Krupneyshiy-v-istorii-park-Patriot-gotovitsya-k-forumu-Armiya-2020.html

В подмосковной Кубинке, на территории парка "Патриот" завершается подготовка к международному военно-техническому форуму "Армия-2020", который станет самым масштабным в истории.

Всего в выставке примут участие более 1500 компаний из 72 государств и представят свыше 28 тысяч образцов вооружения и техники.

Национальные экспозиции развернут Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан, также в форуме будут участвовать делегации высокого уровня из Армении, Вьетнама, Ирана, Ливана, Руанды, ЦАР и Южной Осетии.

В этом году территория ежегодной выставки увеличилась до рекордных 320 тысяч квадратных метров, а в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в парке усилены меры безопасности, увеличено количество парковочных мест и расстояние между площадками форума. Также над парком в воздух подняли воздушный шар с логотипом форума, с которого можно было рассмотреть масштаб предстоящей выставки. Эффектные кадры с аэростата смотрите в нашем видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Победители конкурса Bird Photographer of the Year 2020
Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020"
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться