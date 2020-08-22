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Видеоприглашение АрМИ-2020

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200822/1030803898/Videopriglashenie-ArMI-2020.html

23 августа стартуют Армейские международные игры-2020. На полигонах пяти государств – России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Армении в жарких поединках встретятся 156 команд из 32 стран, им предстоит бороться за победу в 30 конкурсах профессионального мастерства.

Площадкой проведения церемоний открытия и закрытия этих масштабных и зрелищных мероприятий станет Парк "Патриот" в Подмосковье. #МинобороныLive покажет все самое интересное в прямом эфире.

Яркие кадры церемонии открытия, динамические показы возможностей самого современного российского вооружения и первые заезды самого массового и самого народного конкурса АрМИ – "Танкового биатлона", которые откроет гонка настоящих Т-34.

Трансляции с алабинского танкодрома будут вестись на официальных страницах Минобороны в социальных сетях в ежедневном режиме, поэтому все захватывающие моменты наши подписчики застанут в реальном времени. Приглашаем всех, кто хочет погрузиться в атмосферу армейских игр, лично поболеть за свою команду и увидеть самые яркие моменты борьбы вживую в Парк  "Патриот".


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