Видеоприглашение АрМИ-2020

23 августа стартуют Армейские международные игры-2020. На полигонах пяти государств – России, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана и Армении в жарких поединках встретятся 156 команд из 32 стран, им предстоит бороться за победу в 30 конкурсах профессионального мастерства.

Площадкой проведения церемоний открытия и закрытия этих масштабных и зрелищных мероприятий станет Парк "Патриот" в Подмосковье. #МинобороныLive покажет все самое интересное в прямом эфире.

Яркие кадры церемонии открытия, динамические показы возможностей самого современного российского вооружения и первые заезды самого массового и самого народного конкурса АрМИ – "Танкового биатлона", которые откроет гонка настоящих Т-34.

Трансляции с алабинского танкодрома будут вестись на официальных страницах Минобороны в социальных сетях в ежедневном режиме, поэтому все захватывающие моменты наши подписчики застанут в реальном времени. Приглашаем всех, кто хочет погрузиться в атмосферу армейских игр, лично поболеть за свою команду и увидеть самые яркие моменты борьбы вживую в Парк "Патриот".