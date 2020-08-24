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Не вижу проспекта: Лукашенко на вертолете облетел центр Минска и пообщался с силовиками

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На территории Дворца независимости в Минске приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец Независимости в Минске. На кадрах видно, как белорусский лидер выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом в руках.

Его также сопровождает вооруженный 15-летний сын Николай. Во время полета Лукашенко осмотрел город с высоты и понаблюдал за действиями протестующих на проспекте Независимости у стелы "Минск-город герой".

После приземления на территории Дворца Независимости глава республики отправился к сотрудникам правоохранительных органов, охраняющим здание. Лукашенко поблагодарил силовиков и назвал их "красавцами", правоохранители, в свою очередь, начали аплодировать и ответили: "Мы с вами до конца!"


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