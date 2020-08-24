Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/08/18/1030816521.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200824/1030816762/Pervyy-polet-modernizirovannogo-raketonostsa-Tu-95MSM.html
Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет.
Первый полет ракетоносца состоялся накануне в Таганроге на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.
Отмечается, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.