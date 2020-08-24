Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ

Первый полет ракетоносца состоялся накануне в Таганроге на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Отмечается, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.