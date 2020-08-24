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Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ

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Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет.

Первый полет ракетоносца состоялся накануне в Таганроге на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Отмечается, что полет прошел в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.


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