Автомобиль проехал сквозь лесной пожар в Калифорнии

В штате Калифорния объявлен режим ЧС. Огонь охватил более 120 тысяч гектаров и повредил около 600 строений. Причиной крупных пожаров в регионе стали аномальная жара и удары молний.
В сети опубликовали кадры, на которых автомобиль проехал сквозь лесной пожар по историческому парку "Эмпайр Майн" в Калифорнии.
В штате Калифорния объявлен режим ЧС. Огонь охватил более 120 тысяч гектаров и повредил около 600 строений. Причиной крупных пожаров в регионе стали аномальная жара и удары молний.
В селе Лабра Очамчырского района от полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, 23 августа скончался 52-летний мужчина, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
"Армейские игры - 2020" проходят в России с 22 августа по 5 сентября. Команда Абхазии участвует в составе второго дивизиона, среди команд, которые принимают участие в играх впервые.
Глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет.
На территории Дворца независимости в Минске приземлился вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко, глава государства вышел из него в бронежилете и с автоматом.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 262 человека. Из них 101 человек выздоровел, четверо умерли.
Первый конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии" подошел к концу, 25 августа объявили имена пятерых победителей.
Встреча главы государства с представителями общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" длилась около трех часов.
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