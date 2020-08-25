Автомобиль проехал сквозь лесной пожар в Калифорнии

В сети опубликовали кадры, на которых автомобиль проехал сквозь лесной пожар по историческому парку "Эмпайр Майн" в Калифорнии.

В штате Калифорния объявлен режим ЧС. Огонь охватил более 120 тысяч гектаров и повредил около 600 строений. Причиной крупных пожаров в регионе стали аномальная жара и удары молний.