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Автомобиль проехал сквозь лесной пожар в Калифорнии

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200825/1030822202/Avtomobil-proekhal-skvoz-lesnoy-pozhar-v-Kalifornii.html

В сети опубликовали кадры, на которых автомобиль проехал сквозь лесной пожар по историческому парку "Эмпайр Майн" в Калифорнии.

В штате Калифорния объявлен режим ЧС. Огонь охватил более 120 тысяч гектаров и повредил около 600 строений. Причиной крупных пожаров в регионе стали аномальная жара и удары молний.


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