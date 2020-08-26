Первая управляемая: умная ракета для "Торнадо С" на форуме "Армия-2020"

Российское научно-производственное объединение "Сплав" на военном форуме "Армия-2020" показало первый управляемый снаряд для ракетной системы залпового огня "Торнадо С".

Во время одного залпа автоматизированная система РСЗО одновременно сможет перенаправлять реактивные снаряды на разные цели.

До этого в системах залпового огня использовались только неуправляемые ракеты.

Основными особенностями новых снарядов также стали увеличенная до 120 километров дальность поражения и новая система стабилизации ракеты, которая позволяет поддерживать связь со спутниками во время полёта.

Военный форум "Армия-2020" проходит в подмосковном парке "Патриот", на выставке около 1500 компаний представили более 28 тысяч экспонатов.