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Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200827/1030831134/Putin-zayavil-o-sozdanii-rezerva-silovikov-dlya-Belorussii.html

Российский президент в своем интервью ведущему "России-24" Сергею Брилеву затронул ситуацию в Белоруссии.

Путин рассказал, что сформировал определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко. Однако необходимости в применении российских сил, по обоюдному мнению двух президентов, в Белоруссии пока нет.

"Он (резерв силовиков — Прим.ред.) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", — подчеркнул он.
Путин напомнил, что Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности.

"Нет необходимости что-то скрывать, есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника — Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", — сказал он.
По словам президента, Москва гарантирует Минску исполнить свои обязательства при необходимости. Россия, добавил Путин, будет исходить из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем.


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