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"Против Белоруссии началась гибридная война": Лукашенко о "дипломатической бойне"

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Александр Лукашенко заявил о начале гибридной войны против Беларуси. Президент республики отметил, что этой войной поражены многие СМИ.

По словам Лукашенко, на самом высоком уровне идет дипломатическая бойня: страны вмешиваются во внутренние дела Беларуси и в открытую заявляют о повторных выборах.

Более того, Польша стала претендовать на Гродненскую область. Что на эти сообщения ответил белорусский лидер и готов ли он отдать соседям часть территории - смотри в нашем видео.


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