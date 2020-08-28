Протесты в Беларуси: как Запад пытается раскачать ситуацию в стране

В Минске и в Москве считают, что протесты и вовсе могли бы сойти на нет, если бы не попытка третьих стран раскачать ситуацию извне. Как Запад пытается повлиять на обстановку в Беларуси – смотрите в видео.
Обстановка в Беларуси нормализуется. Протестные настроения ослабевают, а митинги становятся менее многочисленными.
В Минске и в Москве считают, что протесты и вовсе могли бы сойти на нет, если бы не попытка третьих стран раскачать ситуацию извне. Как Запад пытается повлиять на обстановку в Беларуси – смотрите в видео.
Александр Лукашенко заявил о начале гибридной войны против Беларуси. Президент республики отметил, что этой войной поражены многие СМИ.
В Лабре 27 августа прошел стихийный митинг. Около 30 человек собрались на одной из улиц в селе. Их возмутило то, что село закрыли на 14-дневный карантин после того, как умер житель из Лабры с диагнозом COVID-19.
Российский президент в своем интервью ведущему "России-24" Сергею Брилеву затронул ситуацию в Белоруссии.
Во вторник 25 августа были объявлены имена пятерых победителей конкурса "Гордость Абхазии". Церемония проходила на крыше Сухумского морпорта - смотрите видео.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 308 человек. Из них 117 человек выздоровели, 4 умерли.
Проект "Лучший семейный отдых" направлен на развитие туристического потенциала Абхазии и в частности "Курорта Пицунда".
По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, по состоянию на 27 августа в селе было зафиксировано 12 случаев коронавируса.
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