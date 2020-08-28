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Протесты в Беларуси: как Запад пытается раскачать ситуацию в стране

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200828/1030835348/Protesty-v-Belarusi-kak-Zapad-pytaetsya-raskachat-situatsiyu-v-strane.html

Обстановка в Беларуси нормализуется. Протестные настроения ослабевают, а митинги становятся менее многочисленными.

В Минске и в Москве считают, что протесты и вовсе могли бы сойти на нет, если бы не попытка третьих стран раскачать ситуацию извне. Как Запад пытается повлиять на обстановку в Беларуси – смотрите в видео.

 


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