Военные корабли "станцевали" под музыку Чайковского

В Кронштадте военные буксиры "станцевали" вальс. Представление приурочено к военно-техническому форуму "Армия-2020".

Под "Вальс цветов" Чайковского они меняли скорость и направление, то приближаясь друг к другу, то расходясь.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. РИА Новости выступает стратегическим информационным партнером форума "Армия-2020".