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Преследование на танках: конкурс "Чистое небо" на "АрМИ-2020"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200830/1030841116/Presledovanie-na-tankakh-konkurs-Chistoe-nebo-na-ArMI-2020.html

На международном конкурсе "Чистое небо" АрМИ-2020 сохраняется интрига. Позади уже два этапа, но о явном распределении мест пока говорить рано.

Команда из Камбоджи продолжает удивлять своими успехами и по-прежнему остается в лидерах, несмотря на отсутствие опыта участия в подобных соревнованиях, сообщает Минобороны России.

Все решит заключительный этап "Гонка преследования".

Прошедший этап "Спринтерская гонка" включал боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели.

Также из танкового пулемета необходимо было поразить мишени, имитирующие беспилотные летательные аппараты. Помимо этого, механикам-водителям БТР-82А нужно было быстро и безошибочно преодолеть трассу с препятствиями.

Заключительные соревнования в рамках конкурса "Чистое небо", которые определят победителей, пройдут 1 сентября.


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