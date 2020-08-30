"Десантный взвод-2020": прыжки на точность и рукопашный бой

На конкурсе "Десантный взвод" АрМИ-2020 в индивидуальном прыжке на точность не было равных российским парашютистам.

Всего в этапе приняло участие 12 парашютистов из России, Белоруссии, Китая и Алжира, сообщает Минобороны России.

Прыжок выполнялся из вертолета Ми-8АМТШ с высоты 1200 метров с интервалом отделения парашютистов от воздушного судна не менее 3 секунд и стабилизированным снижением (свободным падением) не менее 3 секунд.

Участникам необходимо было попасть в круг диаметром 10 метров с 30-сантиметровым кругом в его центре, что соответствовало нулю, а каждое приземление на расстоянии от центра прибавляло дополнительные сантиметры и влияло на результат.

Показав лучший результат, с суммарным отклонением от центра 30 сантиметров, победу на этапе одержали российские десантники, второй результат показали десантники Народно-освободительной армии Китая с суммарным отклонением от центра 2 метра 18 сантиметров, третьими стали десантники из Белоруссии с суммарным отклонением от центра 6 метра 25 сантиметров.