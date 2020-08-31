Митинги "За единую Беларусь": как противники и сторонники Лукашенко провели выходные

В Беларуси все выходные снова митинговали. На улицы вышли и сторонники, и противники действующей власти.

К акциям и те, и другие подошли креативно: одни устроили автопробег, другие решили отметить день рождения президента республики Александра Лукашенко. Оппозиционеры так и говорили преграждающим путь силовикам: "Мы идем на день рождения" и двигались в сторону Дворца Независимости. Sputnik собрал для вас самые заметные детали всех акций.