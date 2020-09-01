Лавров: необходимости вмешательства России в дела Белоруссии нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем обращении заявил, что необходимости вмешательства России в дела Белоруссии на данный момент нет. Москва будет принимать решения, руководствуясь исключительно международным правом. Президент Александр Лукашенко предложил конституционную реформу, которая, по общей оценке представителей МИД России, вполне является приемлемой для решения существующей проблемы в Белоруссии. А навязчивые вмешательства извне со стороны Запада также не требуются.

"Мы свою позицию очень четко изложили, президент Путин говорил об этом откровенно. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь и, конечно же, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне", - заявил Лавров.