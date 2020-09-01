19:40 01 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.58
  • EUR88.15
Поиск
Видео

Успеть за 15 минут: как прошел день знаний в школах Абхазии

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/01/1030854040.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200901/1030854378/Uspet-za-15-minut-kak-proshel-den-znaniy-v-shkolakh-Abkhazii-.html

Школы Абхазии были закрыты в марте прошлого года из-за ситуации коронавируса. 1 сентября в образовательных учреждениях республики провели торжественные линейки для первоклассников и выпускников.

В 2020 году в Абхазии более двух с половиной тысячи первоклассников.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Страны мира. Абхазия
День шахтера: каким был и стал промышленный Ткуарчал
Успеть за 15 минут: как прошел день знаний в школах Абхазии
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться