Успеть за 15 минут: как прошел день знаний в школах Абхазии

Школы Абхазии были закрыты в марте прошлого года из-за ситуации коронавируса. 1 сентября в образовательных учреждениях республики провели торжественные линейки для первоклассников и выпускников.

В 2020 году в Абхазии более двух с половиной тысячи первоклассников.

Кабинет министров Абхазии 18 марта принял решение приостановить работу детских садов, школ, спортивных секций, занятия в вузах. Школьные каникулы продлили до 30 марта, однако продолжить учебный год так и не удалось из-за продления ограничений, только выпускники школ и вузов смогли сдать экзамены.

С 1 июля штаб по защите населения от коронавируса разрешил возобновить работу дошкольных учреждений.

Выпускники абхазских школ, поступающие в этом году в Абхазский государственный университет, были зачислены без экзаменов по решению приемной комиссии.