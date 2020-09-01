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Финал Фестиваля "Дорога на Ялту": трансляция завершена

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200901/1030854716/Final-Festivalya-Doroga-na-Yaltu-pryamaya-translyatsiya.html
Финал Фестиваля "Дорога на Ялту": трансляция завершена
Из 157 заявок, присланных из 37 стран мира, жюри Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отобрало 15 конкурсантов.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98116666&type=mp4
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2020-09-01T20:24Z

Из 157 заявок, присланных из 37 стран мира, жюри Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отобрало 15 конкурсантов.


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