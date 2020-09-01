Финал Фестиваля "Дорога на Ялту": трансляция завершена

Из 157 заявок, присланных из 37 стран мира, жюри Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" отобрало 15 конкурсантов.
Школы Абхазии были закрыты в марте этого года из-за ситуации коронавируса. 1 сентября в образовательных учреждениях республики провели торжественные линейки для первоклассников и выпускников.
Сергей Лавров во время выступления в МГИМО МИД России обозначил позицию Москвы по поводу ситуации в Республике Беларусь.
В Беларуси все выходные снова митинговали. На улицы вышли и сторонники, и противники действующей власти.
За время пандемии Россия отправляла в страны постсоветского пространства медикаменты, тесты и средства индивидуальной защиты. А российские медики отправились помогать местным врачам и консультировали зарубежных коллег онлайн.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели.
Российский спелеолог Павел Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в одну из неисследованных пещер на Арбаике 23 августа.
Строительство школы в Гагре осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии 2017-2019 годов.
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