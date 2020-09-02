Испытание льдом: скалолазы преодолели сложный этап конкурса "Эльбрусское кольцо"

Российские военные прошли подъем и спуск в районе ледника Большой Азау на ледовом склоне протяженностью до 100 метров со средним углом подъема 60 градусов. На подъеме первая связка группы прокладывала маршрут на ледовом участке, далее по проложенному маршруту передвигалась вся группа, последняя связка собирала с маршрута снаряжение.

Спуск военнослужащие выполняли с использованием спускового устройства с самостраховкой (схватывающим узлом). Последний военнослужащий организовал систему самовыверта ледобура и спустился на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

После выполнения этих заданий все команды спустились в Центр горной подготовки и выживания "Терскол" и замкнули 100-километровое "Эльбрусское кольцо-2020".