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Эстафета с "Калашниковым": гонка преследования на конкурсе "Чистое небо"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200902/1030866916/Estafeta-s-Kalashnikovym-gonka-presledovaniya-na-konkurse-Chistoe-nebo.html

Участники Международного этапа конкурса "Чистое небо" проходят "Гонку преследования". Кадры с конкурса опубликовало Минобороны России.

В соревновательной программе стрельба из ПЗРК "Игла" и танкового пулемета Калашникова, единая полоса типа "Атака" длинной 400 метров, которую участники преодолевают эстафетным способом.

Водителям БТР-82А необходимо пройти весь маршрут с препятствиями, набрав наименьшее количество штрафных баллов.

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