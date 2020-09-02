Эстафета с "Калашниковым": гонка преследования на конкурсе "Чистое небо"

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Участники Международного этапа конкурса "Чистое небо" проходят "Гонку преследования". Кадры с конкурса опубликовало Минобороны России.
В соревновательной программе стрельба из ПЗРК "Игла" и танкового пулемета Калашникова, единая полоса типа "Атака" длинной 400 метров, которую участники преодолевают эстафетным способом.
Водителям БТР-82А необходимо пройти весь маршрут с препятствиями, набрав наименьшее количество штрафных баллов.
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