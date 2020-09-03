Санкции и угрозы: кто на самом деле вмешивается во внутренние дела Белоруссии

В СМИ распространилась информация, что США собираются ввести санкции против России за якобы открытое вмешательство в дела Белоруссии.

Поводом послужило сообщение агентства Reuters. Агентство ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из Госдепа и приводит его цитаты с угрозами в адрес Москвы.

На новость уже отреагировал российский МИД. Вместо того, чтобы делать предупреждения, американцам посоветовали посмотреть на себя.

Кто на самом деле вмешивается во внутренние дела Белоруссии - смотрите в нашем видео.