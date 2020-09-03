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Санкции и угрозы: кто на самом деле вмешивается во внутренние дела Белоруссии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200903/1030870060/Sanktsii-i-ugrozy-kto-na-samom-dele-vmeshivaetsya-vo-vnutrennie-dela-Belorussii.html

В СМИ распространилась информация, что США собираются ввести санкции против России за якобы открытое вмешательство в дела Белоруссии.

Поводом послужило сообщение агентства Reuters. Агентство ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из Госдепа и приводит его цитаты с угрозами в адрес Москвы.

На новость уже отреагировал российский МИД. Вместо того, чтобы делать предупреждения, американцам посоветовали посмотреть на себя.

Кто на самом деле вмешивается во внутренние дела Белоруссии - смотрите в нашем видео.


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