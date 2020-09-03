Погоня за кокаином: три тонны наркотиков изъяли с судна в Карибском море

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Мексиканская полиция провела спецоперацию, в результате которой с катера в Карибском море были конфискованы три тонны кокаина.
Злоумышленники привлекли к себе внимание тем, что двигались на большой скорости, хаотично меняя курс.
Полицейские организовали погоню за катером на вертолете. После того как судно удалось остановить, патрульные высадились на борт и обнаружили 74 контейнера с кокаином.
Три человека были арестованы.