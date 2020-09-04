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ФСБ предотвратила массовые убийства: кадры задержания преступников

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© Foto / Пресс-служба ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200904/1030877840/FSB-predotvratila-massovye-ubiystva-kadry-zaderzhaniya-prestupnikov.html

Федеральная служба безопасности России предотвратила массовые убийства в нескольких регионах, задержаны 13 человек.

Преступники готовились совершить массовые убийства в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы.

Одиннадцать человек являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

Первая атака, по данным ФСБ, должна была состояться 1 сентября на школьной линейке.

Преступные планы задержанных подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У них нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

Мотивы задержанных, участие в каких-либо группировках и возраст задержанных не называются.

В 2020 году силовики предотвратили несколько вооруженных нападений на учебные заведения — в Костроме, Снежинске, Саратове, Керчи, на Сахалине, в Красноярске, Тюменской области и Волгограде. Всем задержанным было меньше 20 лет.


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