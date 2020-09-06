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Спасение из бетонной ловушки: как из водостока доставали верблюда

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200906/1030886474/Spasenie-iz-betonnoy-lovushki-kak-iz-vodostoka-dostavali-verblyuda.html

В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину.

Как отметил сотрудник МЧС если бы животное, для спасения которого было задействовано альпинистское оборудование, пролежало в таком положении еще несколько часов, оно могло бы погибнуть.

Животное угодило в ловушку на левом берегу реки Сырдарья. Лежащего вверх ногами верблюда заметил местный житель и сообщил о случившемся спасателям.


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