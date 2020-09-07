100 дней демонстраций: в США не утихают протесты против расизма и произвола полиции

Часто демонстрации сопровождаются погромами и столкновениями с силами правопорядка, полиция применяет слезоточивый газ.

В США уже более 100 дней продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского произвола. Они начались 26 мая в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания и распространились на другие города.

При этом Дональд Трамп считает, что остановить насилие в Америке можно только "проявив силу".

Подробнее о ситуации в Соединенных Штатах — смотрите в видео RT.