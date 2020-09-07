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100 дней демонстраций: в США не утихают протесты против расизма и произвола полиции

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200907/1030892583/100-dney-demonstratsiy-v-SShA-ne-utikhayut-protesty-protiv-rasizma-i-proizvola-politsii.html

Часто демонстрации сопровождаются погромами и столкновениями с силами правопорядка, полиция применяет слезоточивый газ.

В США уже более 100 дней продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского произвола. Они начались 26 мая в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания и распространились на другие города.

При этом Дональд Трамп считает, что остановить насилие в Америке можно только "проявив силу".

Подробнее о ситуации в Соединенных Штатах — смотрите в видео RT.


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