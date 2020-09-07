Сровняли с землей: как военные демонтируют дома после наводнения

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Сводный отряд Минобороны России демонтировал более 70 строений, пришедших в аварийное состояние после наводнения в городе Тулун в 2019 году.
За неделю было демонтировано более 25 пришедших в негодность домов и 50 хозяйственных построек.
Общая площадь рекультивированных земель составила около двух гектаров.
Для демонтажа и сноса аварийных строений военнослужащие используют инженерную машину разграждения ИМР-2, а с помощью инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора затем ведется рекультивация грунта и выравнивание участков местности.