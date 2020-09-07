Сровняли с землей: как военные демонтируют дома после наводнения

Главные темы

"Изголодались по футболу": как прошел первый круг чемпионата Абхазии Первый круг чемпионата Абхазии по футболу подошел к концу. С какими результатами команды завершили отрезок национального первенства и кто забил больше всего голов в ворота соперников, читайте в материале Sputnik Абхазия. 70

Находившийся во всероссийском розыске гражданин Абхазии задержан на погранпосту "Адлер" Задержанному гражданину Абхазии грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с дополнительным видом наказания в виде ограничения свободы на срок до одного года либо без такового. 959