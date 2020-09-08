На закате: полеты экипажей Ту-22М3 в Мурманской области

Под руководством опытных летчиков-инструкторов они отработали алгоритмы движения по заданному маршруту в темное время суток с соблюдением необходимых временных интервалов.
Кадры полетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Мурманской области на закате. В ходе занятий в роли штурманов и помощников командиров кораблей попробовали себя молодые офицеры.
Под руководством опытных летчиков-инструкторов они отработали алгоритмы движения по заданному маршруту в темное время суток с соблюдением необходимых временных интервалов.
Сводный отряд Минобороны России демонтировал более 70 строений, пришедших в аварийное состояние после наводнения в городе Тулун в 2019 году.
Часто демонстрации сопровождаются погромами и столкновениями с силами правопорядка, полиция применяет слезоточивый газ.
С 2014 года это уже семнадцатый подобный провал в почве, который обнаружили в российском регионе. По словам специалистов, новая воронка отлично подходит для детального изучения.
В Казахстане спасли упавшего в бетонный водосток верблюда. Он провалился в сточную канаву и перевернулся на спину.
Делегация Минздрава России прибыла с рабочим визитом в Абхазию 8 сентября. Члены делегации встретились с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, после чего отправились в Ткуарчал.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провели дезинфекцию двух подъездов дома №11 по улице Воронова в Сухуме.
Уже более недели жители Гагрского района жалуются в социальных сетях на проблемы с подачей воды в жилые дома.
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