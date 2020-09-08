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На закате: полеты экипажей Ту-22М3 в Мурманской области

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200908/1030900351/Na-zakate-polety-ekipazhey-Tu-22M3-v-Murmanskoy-oblasti.html

Кадры полетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Мурманской области на закате. В ходе занятий в роли штурманов и помощников командиров кораблей попробовали себя молодые офицеры.

Под руководством опытных летчиков-инструкторов они отработали алгоритмы движения по заданному маршруту в темное время суток с соблюдением необходимых временных интервалов.


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