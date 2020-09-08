"Немного пересидел": Лукашенко дал большое интервью российским журналистам

Президент Беларуси дал большое интервью главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову и главреду радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну.

Общение продолжалось более двух часов. За это время Лукашенко успел ответить на 20 с лишним вопросов.

Действующий белорусский лидер сказал, что просто так не уйдет, ведь только он "сейчас может защитить" республику. Хотя и признался, что "немного пересидел".

Кто, по мнению Лукашенко, стоит за протестами в стране и кто на самом деле нужен "интересантам"? Sputnik публикует фрагменты большого интервью президента Беларуси.