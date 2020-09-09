Патриарх русской литературы Лев Толстой: архивные кадры

Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года. Его первая повесть "Детство" появилась в печати, когда автору было 24 года.

Толстой написал более 300 статей, трактатов, открытых писем, интервью.

Также Толстой первым отказался от авторского права.

Писатель призывал не отвечать насилием на насилие, поддерживал принципы всепрощения и всеобщей любви.

"Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя", – говорил Толстой.

В 1906 году Лев Николаевич Толстой отказался от Нобелевской премии, поскольку считал деньги злом.