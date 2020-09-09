В деле "Малка" и "Тюльпан": учебно-боевые стрельбы в Тамбовской области

САУ "Малка" способны производить до трех выстрелов в минуту на расстояние до 50 километров, сообщает Минобороны России.
В тактических учениях артиллеристов были задействованы свыше 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.
Расчеты крупнокалиберных самоходных пушек "Малка" и минометов "Тюльпан" выполнили тренировочные стрельбы в Тамбовской области, поразив цели на дальности свыше 10 километров.
САУ "Малка" способны производить до трех выстрелов в минуту на расстояние до 50 километров, сообщает Минобороны России.
В тактических учениях артиллеристов были задействованы свыше 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.
Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года. Его первая повесть "Детство" появилась в печати, когда автору было 24 года.
Президент Беларуси дал большое интервью главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову и главреду радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну.
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Кадры полетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в Мурманской области на закате. В ходе занятий в роли штурманов и помощников командиров кораблей попробовали себя молодые офицеры.
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В Сухумском городском суде продолжили рассмотрение дела по факту смерти в здании МВД задержанного Анзора Тарба. На девятом по счету заседании все еще допрашивали свидетелей, среди которых были сотрудники МВД Абхазии.
Незаконный товар, мед и эвкалипт, изъятый таможенниками, был вывезен обратно на территорию Республики Абхазия.
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