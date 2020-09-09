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В деле "Малка" и "Тюльпан": учебно-боевые стрельбы в Тамбовской области

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200909/1030908941/V-dele-Malka-i-Tyulpan-uchebno-boevye-strelby-v-Tambovskoy-oblasti.html

Расчеты крупнокалиберных самоходных пушек "Малка" и минометов "Тюльпан" выполнили тренировочные стрельбы в Тамбовской области, поразив цели на дальности свыше 10 километров.

САУ "Малка" способны производить до трех выстрелов в минуту на расстояние до 50 километров, сообщает Минобороны России. 

В тактических учениях артиллеристов были задействованы свыше 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.

 


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