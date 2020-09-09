В деле "Малка" и "Тюльпан": учебно-боевые стрельбы в Тамбовской области

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Плюс 21: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 557 человек. Из них 158 пациентов выздоровели, пять летальных случаев. 888

Суд продолжается: по делу Тарба допрошены новые свидетели В Сухумском городском суде продолжили рассмотрение дела по факту смерти в здании МВД задержанного Анзора Тарба. На девятом по счету заседании все еще допрашивали свидетелей, среди которых были сотрудники МВД Абхазии. 524