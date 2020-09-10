Развернули у границы: Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над Балтикой

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Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над водами Балтийского моря. Воздушные суда направлялись в сторону российской госграницы.
Истребитель сопроводил их, а затем вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных самолетов.
В последнее время участились случаи перехвата иностранных самолетов вблизи границ России.
Ранее британские и норвежский самолеты были замечены в районе Баренцева моря. Также МиГ-29 поднимался над Баренцевым морем чтобы, сопроводить самолет ВВС Норвегии.