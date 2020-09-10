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"Оскар" за политкорректность: новые правила американской академии удивили киноманов

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© Видео The Associated Press
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200910/1030913291/Oskar-za-politkorrektnost-novye-pravila-amerikanskoy-akademii-udivili-kinomanov.html

Американская киноакадемия представила новые правила, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

Чтобы попасть в номинацию, фильм должен быть максимально политкорректным. Какое кино для "Оскара" теперь будут снимать и при чем тут ЛГБТ - смотрите в нашем видео.


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