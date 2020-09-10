"Оскар" за политкорректность: новые правила американской академии удивили киноманов

Чтобы попасть в номинацию, фильм должен быть максимально политкорректным. Какое кино для "Оскара" теперь будут снимать и при чем тут ЛГБТ - смотрите в нашем видео.
Американская киноакадемия представила новые правила, которым должны будут соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
Чтобы попасть в номинацию, фильм должен быть максимально политкорректным. Какое кино для "Оскара" теперь будут снимать и при чем тут ЛГБТ - смотрите в нашем видео.
Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции над водами Балтийского моря. Воздушные суда направлялись в сторону российской госграницы.
Расчеты крупнокалиберных самоходных пушек "Малка" и минометов "Тюльпан" выполнили тренировочные стрельбы в Тамбовской области, поразив цели на дальности свыше 10 километров.
Лев Николаевич Толстой родился 9 сентября 1828 года. Его первая повесть "Детство" появилась в печати, когда автору было 24 года.
Президент Беларуси дал большое интервью главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову и главреду радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну.
Средние цены реально проданных турпакетов с вылетом из Москвы в Абхазию и на юг России 12-18 сентября по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.
"Армейские международные игры 2020" проходили с 23 августа по 5 сентября. Команда из Абхазии впервые в них принимала участие по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу.
78-летний мужчина, который скончался в среду, 9 сентября, поступил в Гудаутский ковидный центр 29 августа.
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