Последствия протестов для экономики Белоруссии

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Физические лица в Белоруссии в августе по сравнению с июлем сократили все виды депозитов в иностранной валюте на 226,2 миллиона долларов, до 6,9 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Национального банка страны статистических данных.

В июле сокращение составляло 126,9 миллиона долларов.

В том числе, в августе сокращение переводных депозитов физлиц в валюте (в частности, средств на текущих счетах и вкладов до востребования) составило 45 миллионов долларов, их объем составил по итогам августа 1,489 миллиарда долларов. Сокращение других видов депозитов физических лиц (в частности, банковских вкладов, которые размещены на определенный срок и по которым начисляются проценты) составило 181,2 миллиона долларов, их объем составляет в настоящее время 5,416 миллиарда долларов.

При этом депозиты в иностранной валюте юридических лиц в августе выросли на 323,6 миллиона долларов, до 4,777 миллиарда долларов, в том числе переводные выросли на 138,4 миллиона долларов, другие виды депозитов – на 185,2 миллиона долларов.

Согласно данным Национального банка, срочные вклады населения в банках в национальной валюте в августе сократились на 169,1 миллиона белорусских рублей, до 4,818 миллиарда белорусских рублей, в то время как в июле сокращение составляло 52,6 миллиона белорусских рублей. Аналогичные депозиты юридических лиц в августе сократились на 713,3 миллиона белорусских рублей (после роста в июле на 123,6 миллиона белорусских рублей), переводных – на 369,1 миллиона белорусских рублей (против роста в июле на 430,3 миллиона белорусских рублей).