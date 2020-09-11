14:14 11 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.89
  • EUR88.68
Поиск
Видео

Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана

Получить короткую ссылку
21 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео The Associated Press / Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/0b/1030920526.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200911/1030920583/Pora-domoy-SShA-vyvedut-polovinu-voysk-iz-Iraka-i-Afganistana.html

США сокращают военное присутствие в Ираке. В ближайшее время страну покинут 2200 американских военнослужащих, заявил глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

Таким образом, США сократят военный контингент в Ираке с 5200 до 3000 военнослужащих. Маккензи также уточнил сроки вывода американских военных из Афганистана.

К концу октября - ноябрю на территории страны останется лишь 4,5 тысячи военнослужащих из 8,6 тысячи. Американцы находятся в Афганистане с 2001 года.

В Ирак они вторглись в 2003 году, но покинули страну в 2011-м лишь для того, чтобы вернуться туда спустя три года. Долгое присутствие США в обеих странах не принесло результатов и, напротив, считается одним из крупнейших провалов американской внешней политики.


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Снимок Performing the haka фотографа Hadriel Torres, ставший победителем в конкурсе National Geographic Traveller Photography Competition 2020
Танцы хака и пейзажи Инды: лучшие фото конкурса National Geographic
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана
Как добраться до Абхазии
На отдых в Абхазию: как доехать до республики и пересечь границу


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться